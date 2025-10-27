Buscan al joven que apuñaló a un hombre en Sineu para robarle una cadena de oro

La Guardia Civil está buscando al joven que el pasado sábado por la noche hirió de varias puñaladas a un hombre en un domicilio de Sineu para robarle una cadena de oro que la víctima pretendía venderle. El sospechoso está plenamente identificado y se espera que sea detenido en breve.

La agresión ocurrió sobre las nueve menos veinte de la noche del sábado, en un domicilio de la calle s'Alou de Sineuo. Según explicó a víctima, un hombre español de 32 años, había quedado con un joven para venderle una cadena de oro. Cuando acudió a la casa con la joya, el supuesto comprador le atacó de improviso con una navaja. Le propinó una puñalada en la zona lumbar y otra en la cabeza, y le arrebató la cadena.

Tras la agresión el hombre solicitó la ayuda de una ambulancia del 061. La dotación sanitaria prestó las primeras asistencias al herido y le trasladó al hospital de Inca, desde donde fue derivado posteriormente a Son Espases. Las lesiones eran en principio menos graves y su vida no corría peligro.

Mientras tanto, la Guardia Civil abrió una investigación para localizar al autor de las puñaladas, que habría sido identificado como un joven, también español, de 22 años. Los agentes esperaban arrestar en breve al sospechoso.