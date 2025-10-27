Un alemán sustrae su coche del depósito de sa Riera, en Palma, huye hasta Llucmajor y hiere a un policía

Un ciudadano alemán de 67 años al que le habían retirado su coche por circular con matrícula extranjera protagonizó una peligrosa huida desde Can Pastilla, en Palma, a Llucmajor tras sustraer el vehículo del depósito municipal de sa Riera. El individuo destrozó la barrera del recinto para salir y posteriormente estuvo a punto de atropellar a un agente de la Policía Local que le dio el alto. Cuando fue finalmente interceptado en la entrada de Llucmajor opuso una fuerte resistencia y causó lesiones a otro policía.

El incidente, según informa la Policía Local de Palma, comenzó sobre las ocho de la tarde en el depósito municipal de vehículos ubicado en el parking de sa Riera. El hombre, un ciudadano alemán de 67 años al que le habían retirado el vehículo por circular con matrícula extranjera, se dirigió a su coche, un lujoso deportivo Porsche 911 Targa, lo puso en marcha y se lo llevó a la fuerza, rompiendo la barrera.

La central de la Policía Local fue alertada por los operarios del depósito. Cuando llegaron las primeras unidades al lugar el conductor ya había huido. Los agentes averiguaron que el conductor estaba domiciliado en Can Pastilla, y varias dotaciones acudieron al lugar. Poco después localizaron el coche circulando por las proximidades de su domicilio. Los motoristas de la Policía activaron las sirenas, se colocaron en paralelo y le conminaron a que se detuviera, pero el conductor trató de escapar a gran velocidad. Otra patrulla de la Policía trató de cortarle el paso. Un policía bajó de su vehículo y le dio el alto, pero el conductor siguió su marcha y el agente tuvo que saltar para evitar ser atropellado.

El fugitivo siguió su huida por la autopista en dirección a Llucmajor, perseguido por varias dotaciones policiales. Desde la Policía de Palma se alertó a la Guardia Civil y a la Policía Local de Llucmajor.

La persecución se prolongó a lo largo de dieciséis kilómetros. Cuando el Porsche salió de la autopista en la entrada de Llucmajor, varios coches de la Policía de Llucmajor habían instalado un control y le cerraron el paso. El alemán se detuvo y trató de girar en redondo, pero quedó acorralado por los vehículos de la Policía de Palma que le perseguían. Con el coche detenido, los agentes le conminaron a que saliera del vehículo, pero el conductor se negó. Tuvieron que sacarle a la fuerza y el hombre opuso una fuerte resistencia. Uno de los policías resultó herido durante los intentos por reducirle, con un esguince y un corte en un brazo.

Finalmente el hombre fue detenido por los delitos de atentado contra agente de la autoridad, daños y realización arbitraria del propio derecho. El alemán fue trasladado a dependencias policiales antes de ser puesto a disposición judicial. Su coche volvió a ser trasladado con una grúa al depósito municipal.