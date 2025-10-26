Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza

Piden 63 años a un informático por descargar fotos íntimas de sus clientes

EP

Ibiza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra mañana y el martes, a las 09.45 horas, el juicio contra un informático acusado de descargar y guardar fotos y vídeos de los dispositivos de sus clientes y de abusar sexualmente de una mujer en Ibiza. La Fiscalía solicita para el acusado 63 años de cárcel e indemnizaciones de entre 2.000 y 7.000 euros a 14 víctimas, que ascienden a un total de 42.000 euros.

Según el escrito de acusación, el procesado se dedicaba a reparar equipos informáticos y sin el consentimiento de sus clientes se copiaba imágenes de los dispositivos en su propio ordenador y, después, las pasaba a un almacenamiento externo.

Tras realizar un registro en su domicilio, hallaron dos discos duros y dos portátiles con 314 carpetas con los nombres de los clientes. En total, había 2.000 archivos multimedia de mujeres desnudas o manteniendo relaciones sexuales.

