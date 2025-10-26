Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista ebrio y sin carné se estrella contra una furgoneta parada en un semáforo en rojo en el Paseo Marítimo de Palma

El conductor ha sido investigado como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial

El motoriista ebrio y sin carné estrellado contra una furgoneta parada en un semáforo en el Paseo Marítimo de Palma.

El motoriista ebrio y sin carné estrellado contra una furgoneta parada en un semáforo en el Paseo Marítimo de Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un motorista ebrio y sin carné de conducir resultó herido leve tras estrellarse contra una furgoneta detenida en un semáforo en rojo en el Paseo Marítimo de Palma. Agentes de la Policía Local de Palma se desplazaron al lugar y al realizar al implicado la prueba de alcoholemia, un joven marroquí de 30 años, este cuadruplicaba el máximo de alcohol permitido. También comprobaron que nunca había obtenido el permiso de conducir. A continuación quedó investigado como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial.

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado 5 de octubre en el Paseo Marítimo de palma. Al tener conocimiento que un motorista había colisionado por alcance contra una furgoneta detenida en un semáforo, la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma se desplazó al lugar del siniestro. Los agentes comprobaron que la furgoneta estaba detenida correctamente en un semáforo en rojo.

Mientras, los agentes apreciaron que el motorista presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Al someterle a la prueba de alcoholemia, estas sospechas se confirmaron por completo. El test dio un resultado de 1,04 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Esto suponía que cuadruplicaba con creces el máximo de alcohol permitido. También comprobaron que nunca había obtenido el carné de conducir.

Denuncia al padre

Al tener conocimiento del accidente, el padre se personó en el lugar de los hechos. Este fue denunciado administrativamente por permitir que su hijo condujera su moto sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. Mientras que el joven fue investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial.

