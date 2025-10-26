Detienen a un ladrón que perpetró siete hurtos en comercios del Centro de Palma y obtuvo un botín de 7.000 euros

Un ladrón desplegó una actividad frenética a la hora de saquear comercios del Centro de Palma. A este delincuente se le atribuyen siete hurtos en apenas 25 días por los que obtuvo un botín de unos 7.000 euros. También persiguió con un cuchillo a un testigo que había observado cómo cometía una de las fechorías. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo, de nacionalidad española, por siete presuntos delitos de hurto y otro de amenazas con arma blanca.

Las acciones de este hiperactivo delincuente se remontan a finales del pasado mes de septiembre. Su escenario predilecto de actuación eran los establecimientos comerciales del Centro de Ciutat, que ya le habían denunciado reiteradamente. El Grupo de Hurtos de la Policía Judicial de la Comisaría Centro de Palma se hizo cargo de la investigación.

Todos los delitos que se le atribuyen a este malhechor los habría cometido en un intervalo de unos pocos días. El primero de ellos lo cometió en un bar. Allí sustrajo al descuido una mochila y un teléfono móvil, valorado todo en unos 600 euros. Otro de los robos lo perpetró en una joyería. Aquí se apoderó de un anillo de oro, tipo sello, al aprovechar que las dependientas atendían a otros clientes. La joya sustraída estaba valorada en unos 5.600 euros.

Asimismo los agentes tuvieron conocimiento de que este mismo individuo habría cometido otros tres hurtos en comercios de ropa del Centro. En estos habría sustraído prendas por valor de 250 euros. Del interior de una tienda sustrajo tres chaquetas valoradas en unos 280 euros y en un bar se hizo con un teléfono móvil valor en 250 euros.

Sorprendido por un cliente

En otro de los comercios, el delincuente fue sorprendido por un cliente mientras intentaba sustraer una prenda de ropa. Este le increpó por su acción y el malhechor le amenazó. Luego le persiguió por la vía pública mientras esgrimía una navaja. La víctima denunció lo ocurrido a la Policía Nacional.

Los investigadores comprobaron que, en todos los casos, las características físicas del ladrón coincidían plenamente. A partir de este momento, establecieron un dispositivo para localizarle y procedieron a su detención. La investigación sigue abierta y no se descarta la implicación de este individuo en otros hechos delictivos.