Tribunales
Juzgan un padre por violar a su hija durante cuatro años
Palma
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el lunes a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante al menos cuatro años en la capital balear.
La Fiscalía solicita que el encausado sea condenado a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual. Los hechos tuvieron lugar en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, cuando la víctima tenía entre cinco y ocho años.
