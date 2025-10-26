Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Juicio por pegar a un policía en el estado de alarma

Audiencia de Palma.

Audiencia de Palma.

EP

Palma

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma celebrará mañana lunes la vista previa del juicio contra un acusado de agredir a un policía que le trató de identificar por estar en la playa en Ibiza durante el estado de alarma. La Fiscalía solicita un año de prisión y al pago de 1.900 euros por un supuesto delito de atentado y otro de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 11.30 horas del 3 de mayo de 2020 en la playa de Talamanca. Un policía local le pidió que se identificara y este le rodeó el cuello con el brazo.

