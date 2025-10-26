Juicio por pegar a un policía en el estado de alarma

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma celebrará mañana lunes la vista previa del juicio contra un acusado de agredir a un policía que le trató de identificar por estar en la playa en Ibiza durante el estado de alarma. La Fiscalía solicita un año de prisión y al pago de 1.900 euros por un supuesto delito de atentado y otro de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 11.30 horas del 3 de mayo de 2020 en la playa de Talamanca. Un policía local le pidió que se identificara y este le rodeó el cuello con el brazo.