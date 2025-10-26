Imponen una de alejamiento de Mallorca a una pareja rumana de ladrones por continuos robos a turistas

Destierro de Mallorca. Un juez de guardia de Manacor ha impuesto una orden de alejamiento de la isla para una pareja de delincuentes rumanos después de que fueran detenidos por enésima vez por la Policía Nacional en Porto Cristo robando a turistas. Estos contaban con numerosos antecedentes por haber protagonizado hechos similares en Palma, Inca y otros municipios. Al ser puestos a disposición judicial, el juez les ha impuesto como medida cautelar una orden de alejamiento. De incumplirla, incurrirían en un presunto delito de quebrantamiento de mandamiento judicial, que les podría acarrear el ingreso en prisión.

La investigación policial se centró en esta pareja, después de que hubiera cometido hurtos en Porto Cristo. Estos actuaban juntos para cometer los delitos. La mujer se encargaba de interceptar a las víctimas potenciales y realizaba maniobras de distracción a los turistas. El hombre se aprovechaba del descuido de estos para robarles los objetos de valor como carteras con documentación o dinero en efectivo. Estos contaban con antecedentes por delitos parecidos en Palma y en diversos municipios de la isla. Al ser detenidos y repasar su dilatado historial delictivo, el juez de guardia decretó su destierro de Mallorca.

Asimismo los agentes de la Policía Nacional en Manacor también han culminado la detención de otra pareja de malhechores por robar a turistas y por utilizar las tarjetas bancarias sustraídas para sacar dinero del cajero automático. Transcurridos unos momentos, el afectado ha recibido una comunicación de su banco. Desde la entidad financiera le han informado de que se habían generado varias extracciones de dinero con su tarjeta de crédito por un importe de más de mil euros. Tras las correspondientes gestiones de los investigadores. Los agentes lograron identificar a los presuntos ladrones. Todos ellos contaban con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio tanto en diversas localidades de Mallorca como en la Península.

Grupo itinerante

Estos delincuentes formaban parte de un grupo itinerante. Que se desplazaba a numerosos municipios durante la temporada turística, especializados en hurtos y estafas con las tarjetas robadas. Al establecer un dispositivo especial, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos de ellos como presuntos autores de estos delitos. Un tercero ha sido identificado, pero no han logrado detenerlo aún.