Extinguido el incendio en la nave de Son Castelló tras quedar devastada por completo

El devastador incendio de la nave industrial de una panificadora del Polígono Son Castelló declarado la tarde del sábado ha quedado extinguido a primera hora de la mañana de este domingo después de diez horas de extenuante lucha contra el fuego. Las dotaciones de Bombers de Palma han apagado los últimos rescoldos y un compartimento ha quedado destruido en su totalidad. La Policía Científica de la Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas del siniestro.

Un total de ocho vehículos y 25 efectivos de Bombers de Palma se desplazaron sobre las ocho de la tarde del sábado a esta nave de la calle Gremi Fusters de Son Castelló. Los servicios de extinción se toparon con un fuego de gran virulencia, totalmente descontrolado. De hecho todos los esfuerzos se han ido centrando en evitar que las llamas se propagaran por las naves colindantes y en los coches estacionados en las proximidades.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local establecieron un cordón para evitar que los curiosos se acercaran más de lo bebido. También se movilizaron varias grúas para retirar los coches estacionados en las inmediaciones de la nave siniestrada. Se temía que, de ser alcanzados por las llamas, se produjera el efecto dominó`.

Vestigios

La gran carga de fuego que se declaró en el interior de la nave de esta panificadora impedía a los Bombers de Palma ganarle la partida a las llamas. De hecho Bombers de Palma atacaron el incendio desde el suelo y con la ayuda de la autoescalera. No obstante la lucha fue desigual.

Hasta el momento se desconoce por completo el origen del incendio. Investigadores de la Policía Científica de la Policía Nacional se encargarán de tratar de averiguar cómo se inició el fuego tras examinar los vestigios y determinar si el inicio fue fortuito o intencionado.