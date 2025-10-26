Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen in fraganti a tres ladrones cuando intentaban robar en una obra de Porreres

Objetos intervenidos a la Guardia Civil a los ladrones de una obra en Porreres.

Objetos intervenidos a la Guardia Civil a los ladrones de una obra en Porreres. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Tres ladrones fueron sorprendidos in fraganti cuando pretendían robar en una obra en Porreres. Agentes de la Guardia Civil fueron alertados y acudieron al lugar y detuvieron a los delincuentes cuando emprendían la huida por un presunto delito de robo en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la semana pasada cuando la Guardia Civil fue alertada de que, en ese preciso instante se estaba cometiendo un robo en una obra de Porreres. De inmediato, patrullas del instituto armado de Campos y Santanyí se desplazaron hasta el lugar.

Cuando los efectivos del instituto armado se personaron en dicha obra, los delincuentes aún permanecían en la misma. Dos de los ladrones, al ver a la Guardia Civil, emprendieron la huida a la carrera por las calles de Porreres.

Un hacha y una cizalla

Los guardias civiles fueron tras ellos hasta que lograron darles alcance. Acto seguido los tres malhechores fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa Asimismo los agentes hallaron una furgoneta de gran tamaño, propiedad de estos delincuentes, con los que pretendían transportar la mercancía robada. También les intervinieron pasamontañas, guantes, linternas, un hacha y una cizalla.

