Desalojan a cuatro personas tras un incendio en una finca de Santa Margalida

La Guardia Civil desalojó este sábado varias viviendas tras declararse un incendio en una finca rústica de Santa Margalida. Los agentes del instituto armado tuvieron que auxiliar a cuatro personas, dos hombres de 55 y 53 años y dos mujeres de 65 y 51 años, para evacuarlas.

Fiinca rústica incendiada en Santa Margarita / GUARDIA CIVIL

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado. Una llamada de un ciudadano al Puesto de la Guardia Civil de Santa Margalida alertaba de que se estaba produciendo un incendio en una finca rústica de dicha localidad, donde él reside.

A continuación una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de dicho Puesto se dirigió hacia el lugar señalado. Los agentes comprobaron que, en efecto, se estaba produciendo un incendio en esa finca rústica y se dio aviso al 112 Sin perder un momento, los efectivos del instituto armado se adentraron en el lugar a través de las fincas colindantes, cuyas viviendas empezaban a estar afectadas por las llamas. En pocos minutos se alzó una cortina de denso humo negro.

Evacuación

De inmediato los agentes procedieron al desalojo de las personas que se encontraban en el interior, ya que su vida corría serio peligro. Cuando llegaron a la finca afectada, dos personas intentaba sofocar el incendio con una manguera. Ambas presentaban ya síntomas de estar intoxicados por inhalación de humo. Los guardias civiles evacuaron a este matrimonio a un lugar seguro hasta la llegada de Bombers de Mallorca. Estos lograron sofocar el fuego, que ya se había propagado por una hectárea de terreno. No obstante la rápida actuación de los guardias civiles evitó que los vecinos sufrieran daños mayores, al garantizar su seguridad durante dicho incendio.