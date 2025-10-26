Bombers de Palma rescatan a un bebé de seis meses atrapado dentro de un coche

Un bebé de seis meses ha quedado la tarde de este domingo atrapado en el interior de un coche en Palma. Sus padres, al parecer, se han dejado las llaves en el interior y no podían abrirlo. Una dotación de Bombers de Palma ha acudido al lugar y ha efectuado el rescate del pequeño en unos minutos. Han roto una ventanilla para poder abrir la puerta y han entregado al pequeño sano y salvo a sus progenitores, que esperaban muy nerviosos en el exterior.

El incidente ha ocurrido sobre las siete de la tarde de este domingo a la altura del número 36 del Paseo de Mallorca. Unos padres se han apeado del coche, un Audi de color negro, y se han dejado las llaves en el interior junto con su bebé de seis meses. Al echarse los seguros del automóvil automáticamente, no podían abrir las puertas.

Con evidente nerviosismo, los padres han llamado a los servicios de emergencias para contarles la situación. El pequeño había quedado en el interior del vehículo y no encontraban la forma de abrir la puerta para acceder al interior y sacarle.

Rápida actuación

A continuación una dotación de Bombers de Palma, procedente del parque de sa Teulera se ha desplazado hasta el Paseo de Mallorca. Los bomberos han evaluado la situación y han tomado una rápida decisión. Han roto el cristal de una ventanilla para meter la mano y poder abrir la puerta desde el interior. Acto seguido han cogido al pequeño y se lo han entregado sano y salvo a sus progenitores.