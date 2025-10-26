Un hombre, herido grave tras ser apuñalado en Sineu
El SAMU 061 activó el código politrauma y trasladó al herido, con varias puñaladas en la zona lumbar, al Hospital Universitario de Son Espases tras su estabilización en el lugar
El SAMU 061 atendió este sábado por la noche a un hombre español de 32 años herido por arma blanca en Sineu. La alerta se registró en torno a las 21.45 horas, según fuentes del servicio de emergencias. A la llegada del equipo sanitario, el paciente presentaba varias heridas por arma blanca en la espalda, a la altura de la región lumbar. Fue asistido in situ, estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Son Espases.
Los sanitarios activaron el código politrauma grave desde la Central de Coordinación del 061. Este protocolo prioriza recursos y comunicación con el hospital receptor para asegurar una atención rápida y coordinada. La recepción del paciente se realizó con aviso previo al centro de referencia de Mallorca para pacientes críticos.
Asistencia y traslado sanitario
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada, que aplicó soporte vital avanzado y medidas de control hemodinámico. El objetivo fue garantizar la estabilidad del paciente antes del traslado. El convoy partió hacia Son Espases, el hospital de referencia para casos de alta complejidad en Mallorca, donde quedó bajo valoración multidisciplinar.
Fuentes de Emergencias subrayan que la intervención se ajustó a los protocolos vigentes para incidentes con arma blanca. La coordinación entre la central del 061 y el equipo hospitalario permitió preparar el circuito de urgencias a la llegada del herido.
- Menos terraza y piscina: el Hotel Portitxol, primer afectado de la reforma del pequeño puerto de Palma
- Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
- Tomeu Caldentey: 'Yo no renuncié a la estrella Michelin, sino a un modelo de negocio
- Pere Salvà: «Deberíamos bajar de los 18 millones de turistas a diez o doce, nos dirán de todo»
- El atropello del peatón en Pere Garau se ha producido al salir marcha atrás un coche aparcado en batería
- Emaya abandona la batalla judicial contra dos trabajadores despedidos por acoso y les pagará casi 400.000 euros
- Adiós al comercio más antiguo de Mallorca: La mercería Ca Donya Àngela de Palma, de 1685, anuncia su cierre definitivo
- Otro comercio tradicional cerrará sus puertas en la calle Jaume II de Palma tras el adiós de la mercería Àngela: 'Todo ha cambiado, a peor