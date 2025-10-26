Un hombre, herido grave tras ser apuñalado en Sineu

El SAMU 061 atendió este sábado por la noche a un hombre español de 32 años herido por arma blanca en Sineu. La alerta se registró en torno a las 21.45 horas, según fuentes del servicio de emergencias. A la llegada del equipo sanitario, el paciente presentaba varias heridas por arma blanca en la espalda, a la altura de la región lumbar. Fue asistido in situ, estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Son Espases.

Los sanitarios activaron el código politrauma grave desde la Central de Coordinación del 061. Este protocolo prioriza recursos y comunicación con el hospital receptor para asegurar una atención rápida y coordinada. La recepción del paciente se realizó con aviso previo al centro de referencia de Mallorca para pacientes críticos.

Asistencia y traslado sanitario

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada, que aplicó soporte vital avanzado y medidas de control hemodinámico. El objetivo fue garantizar la estabilidad del paciente antes del traslado. El convoy partió hacia Son Espases, el hospital de referencia para casos de alta complejidad en Mallorca, donde quedó bajo valoración multidisciplinar.

Fuentes de Emergencias subrayan que la intervención se ajustó a los protocolos vigentes para incidentes con arma blanca. La coordinación entre la central del 061 y el equipo hospitalario permitió preparar el circuito de urgencias a la llegada del herido.