Un anciano resulta gravemente herido tras ser atropellado por un coche que daba marcha atrás en Pere Garau

Una multitud exaltada se ha movilizado la mañana de este sábado al producirse el atropello de un anciano de 80 años junto al Mercado de Pere Garau. Un coche ha dado marcha atrás y ha arrollado al peatón, que al parecer salía de entre dos vehículos. Agentes de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional han acudido al lugar para aplacar a la turba. La víctima ha sido trasladada en estado grave a Son Espases con lesiones en un brazo y con gran pérdida de sangre.

Los hechos se han producido sobre las diez de la mañana en la plaza de Pere Garau, junto al Mercado. Dos accidentes de tráfico se han producido seguidos en ese punto. En el segundo, el conductor de un coche ha arrollado a un anciano al dar marcha atrás con el vehículo. Una turba que había acudido al Mercado se ha abalanzado sobre este. La víctima sangraba abundantemente y presentaba lesiones en un brazo.

En primera instancia, se había producido una colisión leve entre un coche que daba marcha atrás y un vehículo que circulaba correctamente. El conductor de este último ha recorrido unos metros y luego ha dado marcha atrás, para averiguar si tenía daños. En ese preciso instante, un anciano ha salido de entre dos coches y lo ha arrollado.

Pérdida de sangre

Al presenciar la escena, una multitud exaltada se ha abalanzado sobre el coche que había atropellado al peatón. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma se han desplazado rápidamente hasta el lugar. Estos últimos han abierto una investigación y los efectivos policiales se han encargado de aplacar los ánimos.

A continuación una UVI móvil del Ib-salut se ha desplazado hasta el lugar. Los facultativos han constatado que el anciano presentaba lesiones en un brazo y había sufrido una gran pérdida de sangre. Por este motivo ha sido trasladado a Son Espases en estado grave.