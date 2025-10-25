Sorprenden a un conductor en Palma con un carné internacional falso creado en internet

Un conductor paquistaní, de 33 años, fue sorprendido en Palma circulando en un coche con un carné de su país y otro internacional falsos, los denominados permisos de fantasía sin ningún tipo de validez legal, comprado en internet. Agentes de la Policía Local de Palma han investigado a este individuo por un presunto delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma dio el alto al conductor de un coche en la calle Leocadia de Togores de Palma. El vehículo circulaba sin la pegatina de la inspección técnica. Además, carecía de seguro obligatorio y figuraba en las bases de datos en situación de baja temporal.

Cuando los agentes le requirieron que les mostrara la documentación, este les aportó dos tarjetas plásticas. Uno se trataba de un supuesto permiso de conducción de Paquistán y otro de la 'International Drivers Association'. De inmediato, los agentes detectaron graves irregularidades en ambos documentos.

Informe pericial

A continuación la División de Policía Judicial de la Policía Local de Palma solicitó un informe pericial de documentoscopia. El análisis concluyó que ambos documentos eran falsos. Dicho informe resaltó que no se trataba de falsificaciones de documentos reales sino de invenciones creadas a través de internet. Por tanto, carecían de cualquier tipo de validez.

Acto seguido el conductor fue citado en calidad de investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca el permiso y otro de falsificación de documento oficial. A raíz de este hallazgo, la Policía Local de Palma alerta sobre la proliferación de este tipo de estafas a través de internet. Estos documentos no habilitan para conducir en España y su uso constituye un delito.