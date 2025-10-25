Sorprenden a un conductor ebrio de un autobús en Petra cuando traía como pasajeros a los invitados de una boda

Un conductor ebrio de un autobús de 53 años, que quintuplicaba el máximo de alcohol permitido, fue interceptado en Petra en un control de la Guardia Civil cuando traía a los invitados de una boda. Al constatar que circulaba bajo los efectos del alcohol, el chófer quedó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. Mientras que el vehículo quedó inmovilizado y los pasajeros tuvieron que apearse del mismo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado día 18 de octubre. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Manacor se encontraba realizando un control de alcoholemia en las proximidades de la localidad de Petra. Los agentes del instituto armado realizaban una selección aleatoria de vehículos. En ese momento le dieron el alto a un autobús cargado de pasajeros, que volvían de una boda. Desde ese preciso instante, los guardias civiles se percataron de que el conductor del autobús presentaba síntomas inequívocos de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Cuando los guardias civiles le realizaron la prueba de alcoholemia, las sospechas se confirmaron por completo. De hecho quintuplicaba la tasa máxima permitida para este tipo de conductores. En ese momento, los agentes comunicaron al conductor que era investigado por un presunto delito contra la segunda vial. Acto seguido el autobús que conducía quedó inmovilizado y los invitados que volvían después de la boda fueron conminados a apearse del mismo.

Causa del 29% de accidentes mortales

El delito contra la seguridad vial le puede acarrear una pena de prisión de tres a seis meses. También le puede suponer la privación del derecho a conducir por un periodo comprendido entre uno y cuatro años. Asimismo los agentes del instituto armado le detectaron otras infracciones graves como no llevar la tarjeta del conductor y no respetar los tiempos de descanso establecidos.

En este sentido, la Guardia Civil recuerda que la única recomendación segura es no conducir si se ha consumido alcohol, aun con tasas más bajas de las permitidas. El riesgo de accidente siempre es mayor. Actualmente, el consumo de alcohol es el segundo factor de riesgo más común de los accidentes mortales. De hecho está presente en un 29% de los casos. También desde el instituto armado se resalta que el alcohol no solo supone un riesgo para el consumidor, sino para el resto de los usuarios de la vía.