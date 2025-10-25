Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio de grandes dimensiones arrasa la nave de una panificadora en Son Castelló

Numerosas dotaciones de Bombers de Palma, asistencias sanitarias y efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma se han desplazado al lugar

Vídeo | Incendio en empresa panificadora polígono Son Castelló

DM

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un incendio de grandes dimensiones ha afectado esta tarde a una nave de una panificadora en el polígono Son Castelló de Palma. Las llamas han alcanzado un gran tamaño en poco tiempo y la principal preocupación era que el fuego se extendiera a naves colindantes o a coches estacionados en las proximidades.

Bombers de Palma tratan de sofocar el fuego en la nave incendiada en Son Castelló.

Bombers de Palma tratan de sofocar el fuego en la nave incendiada en Son Castelló. / D.M.

El fuego se ha iniciado en torno a las ocho de la tarde en la nave de una panificadora situada en el Gremi Fusters de Son Castelló. En poco tiempo el fuego ha cobrado una gran virulencia y amenazaba con propagarse con rapidez por las instalaciones colindantes.

Numerosas dotaciones de Bombers de Palma se han movilizado con celeridad. Debido a la gran intensidad de las llamas, se ha actuado con gran precaución, aunque el fuego ya está controlado. Los servicios de extinción tratan en primera instancia de contener el avance para perimetrarlo.

Grúas para retirar coches de las cercanías

Numerosas grúas se han movilizado para retirar los vehículos estacionados en las proximidades de la nave incendiada. El principal peligro era que los coches afectados por el fuego lo descontrolara aún más. Mientras tanto, agentes de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional han establecido un cordón de seguridad para evitar que los numerosos curiosos se acercaran más de lo debido.

