Detienen a tres jóvenes por cuatro robos en domiclios de Manacor en un solo día

Tres jóvenes ladrones, dos de ellos menores de edad, desplegaron una actividad delictiva frenética en el centro de Manacor. En un solo día desvalijaron cuatro viviendas. Agentes de la Policía Nacional les han detenido como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en domicilios de la capital del Llevant.

La avalancha de robos en viviendas se produjo a comienzos de semana. Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría de Manacor tuvieron conocimiento de que se habían producido cuatro robos con fuerza en domicilios en un mismo día en el centro de la localidad. El 'modus operandi' empleado por los ladrones era idéntico en todos los golpes. Así, forzaban puertas y ventanas de las viviendas. A continuación accedían al interior de las mismas y sustraían todo tipo de objetos de valor que se encontraban, además de dinero en efectivo. Esta oleada de delitos en poco tiempo y en pocos metros de distancia generó una gran sensación de inseguridad en el vecindario.

A continuación los agentes de la Policía Judicial abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. La principal hipótesis que se barajó en un principio era que los ladrones de estos pisos fueron los mismos en todos los casos. Los inmuebles estaban muy próximos, unos de otros.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores averiguaron que, efectivamente, los ladrones eran todos de un mismo grupo. Estos actuaban de forma conjunta y los sospechosos eran tres chicos jóvenes. Con carácter previo, seleccionaban las viviendas en las cuales iban a perpetrar los robos. Siembre se cercioraban de que los domicilios se encontraran vacíos, después de tocar el timbre o llamar golpeando a la puerta.

Labores de vigilancia

Cuando ya habían constatado que no había moradores en el interior, forzaban las puertas y las ventanas para acceder al inmueble. Mientras dos de ellos se encargaban de sustraer el dinero y todos los objetos de valor que hallaban dentro, el tercero hacía labores de vigilancia desde el exterior.

Fruto de estas indagaciones, los investigadores lograron identificar a los tres presuntos ladrones. Se trataba de tres chicos jóvenes, dos de ellos menores de edad de nacionalidad española. Todos ellos residían en Manacor.

A continuación los agentes de la Policía Nacional de Manacor activaron un dispositivo para proceder a su detención. El arresto se produjo el pasado jueves. Estos fueron interceptados cuando se movían en patinetes y se habían juntado en una calle de la localidad con la supuesta intención de cometer nuevos robos.