La familia que tiró a una bebé a un contenedor en Porto Cristo alega que la creían muerta

La familia acusada de asesinar a una niña recién nacida en noviembre de 2023 tirándola a un contenedor en Porto Cristo (Manacor) tras un parto prematuro en un coche alegan que creían que la bebé estaba muerta. La madre y el tío de la bebé, para quienes la Fiscalía reclama prisión permanente revisable, niegan en sus escritos de defensa haber sido conscientes de que vivía, como sostiene la acusación pública, y piden su absolución. La mujer sostiene que estaba «convencida de que había abortado». El hombre afirma que tiró la ropa interior de la madre al depósito creyendo que eran los restos de una menstruación, sin ser consciente de que había un bebé. La tía de la madre, acusada de omisión del deber de socorro por no evitar que la niña acabara en el contenedor, dice que ni siquiera estaba allí. Los miembros del jurado popular que decidirá sobre su culpabilidad fueron seleccionados ayer y el juicio comenzará el próximo lunes.

La madre, de 42 años, afirma que el 31 de octubre de 2023 acudió al hospital de Manacor por un dolor muy intenso con sangrado vaginal que atribuyó a la menstruación. Allí le dijeron que estaba embarazada y «pese a que en la ecografía no consta latido, los síntomas preocupantes y los factores de riesgo», expone en su escrito, la enviaron a su casa. Tres días después pidió ayuda a su familia porque el dolor persistía. Su hermana y el marido de esta la recogieron en coche para llevarla de nuevo al hospital. Según su versión, durante el trayecto pidió al conductor que parase y, «por sorpresa y de forma espontánea, abortó». La defensa argumenta que el feto, «que era en todo caso incompatible con la vida, quedó junto con la placenta en las bragas y los leggins» de la mujer. Entonces, «convencida de que había abortado», pidió a su cuñado que tirase la ropa interior a un contenedor cercano, como así hizo.

Ocultó el embarazo y el parto

El hombre, en esta línea, asegura que la madre de la bebé no les contó que estaba embarazada y que solo les dijo que se encontraba muy mal. Según su versión, cuando en el trayecto les pidió que parasen cerca del domicilio de otro familiar y tanto él como su pareja se apearon. Por tanto, la madre «estaba sola cuando expulsó al feto [...] y no se planteó en ningún momento que pudiera estar vivo». El acusado alega que entonces la mujer le llamó y «sin hacerle partícipe de lo sucedido, le dijo que le había bajado la regla» y le pidió que tirase su ropa interior a un contenedor. El hombre así lo hizo, arrojando «lo que consideraba eran los restos de una menstruación» y sin ser consciente, por tanto, de que se estaba deshaciendo de la niña. Refuerza su tesis argumentando que «no adoptó ninguna cautela» cuando tiró la ropa interior con la bebé «a plena luz del día y con múltiples testigos presentes». Fue después cuando la madre de la niña les dijo que había «perdido al bebé» y que estaba «muerto». La Fiscalía, en cambio, sostiene que la madre y el tío de la bebé eran «plenamente conscientes» de que estaba viva y les acusa de asesinato con la agravante de parentesco.

La tercera acusada, hermana y pareja de los principales encausados, por su parte, explica que no estaba en el coche cuando nació la niña porque había ido a casa de una familiar en busca de ayuda. «No tuvo conocimiento de lo ocurrido en ese momento y no tiene conocimientos médicos de ningún tipo que le hagan conocedora del estado vital o no de un feto», sostiene.

Nació viva

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023, cuando La madre estaba embarazada de 26 o 27 semanas. La recién nacida fue rescatada por agentes de la Policía Local gracias al aviso de un testigo. La llevaron rápidamente al hospital de Llevant, pero los médicos ya nada pudieron hacer por su vida. Los informes forenses confirmaron que la niña nació viva y murió a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria provocada por la falta de atención médica durante el parto y un traumatismo craneal producido al caer al suelo en el coche o al ser arrojada al interior del contenedor.

La Fiscalía sostiene que la madre y el tío de la niña eran "plenamente conscientes" de que estaba vida y la tiraron al contenedor para acabar con su vida o, al menos, asumiendo que iba morir. La tía, por su parte, no hizo nada para impedirlo pese a la crítica situación de la pequeña.

Los tres acusados fueron detenidos pocos días después. La madre y el tío ingresaron en prisión, pero quedaron en libertad bajo fianza unas semanas más tarde. En sus declaraciones judiciales durante la instrucción de la causa han argumentado que pensaban que la bebé estaba muerta, versión que según las fuentes consultadas por este diario mantendrán en el juicio.