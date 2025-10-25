El atropello del peatón en Pere Garau se ha producido al salir marcha atrás un coche aparcado en batería

El atropello de un hombre de unos 80 años la mañana de este sábado en Pere Garau se ha producido al arrancar un coche aparcado en batería y salir marcha atrás. La víctima hablaba en esos momentos con otro conductor que le había golpeado previamente a su vehículo. El afectado ha sufrido lesiones en los brazos, pero se encuentra fuera de peligro.

Los hechos se ha producido sobre las diez de la mañana de este sábado en la plaza de Pere Garau. Un coche ha hecho una maniobra marcha atrás y ha golpeado a un vehículo que circulaba correctamente. Unos metros más adelante, el hombre que iba al volante de este turismo se ha bajado del mismo para ver el alcance de los daños y hablar con el hombre que había chocado con su automóvil contra el suyo.

Cuando estos dos hombres estaban hablando, el conductor de un coche aparcado en batería ha salido marcha atrás y ha atropellado al anciano que se había apeado del turismo tras haber chocado un automóvil contra él. Al ponerse nervioso, el hombre que había salido de su estacionamiento se ha puesto nervioso y ha agravado los daños a la víctima.

Reconstrucción

Al ver el atropello de esta persona mayor, una multitud se ha dirigido al lugar y varias personas han comenzado a increpar al conductor que había arrollado al anciano. Hasta el lugar del incidente se han desplazado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma para apaciguar los ánimos. Estos últimos se han encargado de reconstruir cómo habían ocurrido los hechos.

La víctima ha sufrido lesiones en los brazos y una UVI móvil del Ib-salut ha acudido rápidamente al lugar. La víctima presentaba heridas sangrantes y ha sido trasladada a Son Espases. No obstante se encuentra fuera de peligro.