Sorprenden in fraganti a dos ladrones cuando intentaban robar a los turistas en la Playa de Palma

Dos ladrones, un español y otro dominicano, fueron sorprendidos in fraganti en la Playa de Palma intentando saquear los bolsillos de los turistas con el pretexto de sacarlos a bailar. Además, en los bolsillos portaban pequeñas dosis de marihuana listas para su venta. Agentes de la Policía Nacional les han detenido por presuntos delitos de tráfico de drogas y de hurto.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado en la Playa de Palma. Una patrulla de la Policía Nacional se encontraba realizando tareas de prevención del delito cuando observaron cómo dos individuos estaban intentando hurtar las pertenencias de los turistas en primera línea de la Playa de Palma. Los individuos se acercaban a sus víctimas potenciales y les agarraban de la cintura con el pretexto de bailar. En realidad tenían aviesas intenciones. Todo era un ardid para distraerlos.

Los policías constataron cómo estos dos individuos introducían sus manos en los bolsillos de los turistas. Ambos tenían la clara intención de sustraerles sus efectos personales. Su principal objetivo era el dinero o cualquier otro objeto de valor que pudieran llegar consigo.

Cuando los turistas se percataban de su acción, se echaban la mano a sus bolsillos y les impedían que se apoderaran de sus pertenencias. Sin embargo, los ladrones no se percataron de la presencia policial. Fueron interceptados rápidamente antes de que pudieran abandonar el lugar.

Cacheo de seguridad

Cuando los dos presuntos ladrones estaban plenamente identificados, los agentes de la Policía Nacional les realizaron un cacheo de seguridad. En sus bolsillos tenían pequeñas dosis de marihuana listas para su venta. Además, tenían una importante cantidad de dinero fraccionado en billetes de pequeña cuantía.

Los policías también recabaron información de los turistas a los que habían intentado desvalijar. Estos afirmaron que se encontraban paseando por la zona de la playa cuando estos individuos se les acercaron sorpresivamente y les ofrecieron algún tipo de droga. Al negarse a comprarles nada, estos intentaron hurtarles sus objetos de valor.

A tenor de estos hechos, los agentes detuvieron a estos dos individuos por un presunto delito de tráfico de drogas y otro de hurto, en grado de tentativa. A continuación ambos fueron trasladados a dependencias policiales.