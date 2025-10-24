Un policía local fuera de servicio intercepta un coche en Palma con siete ocupantes

Un policía local fuera de servicio interceptó el pasado martes un coche con siete ocupantes en Palma. Tras avisar a una patrulla policial, el conductor del vehículo dio positivo al realizarle la prueba de alcohol y de drogas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en el barrio palmesano de Génova. Un agente de la Policía Local de Palma se encontraba allí haciendo un curso de formación junto con policías locales de otros municipios y con guardias civiles cuando se percató de que un coche circulaba de forma negligente. A gran velocidad, uno de los ocupantes sacaba el cuerpo por el techo solar. A continuación les dieron el alto y les identificaron.

Cuando el agente acudió a inspeccionar el vehículo, se dio cuenta de que en el interior viajaban seis personas y una séptima en el maletero. Acto seguido el policía solicitó la presencia de unidades uniformadas. Una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) realizó al conductor las pruebas de detección de alcohol y de drogas.

El resultado de esta intervención fue de cuatro denuncias. Al conductor por circular bajo los efectos del alcohol, al superar la tasa máxima permitida, y de las drogas. También fue denunciado por conducción negligente, al permitir que uno de los ocupantes circulara con el cuerpo fuera del habitáculo y por transportar a una persona en el maletero.

Bolsitas de tusi

A continuación efectivos de la Unidad de intervención inmediata (UII) de la Policía Local de Palma se personó en el lugar en apoyo de los requirentes. Los agentes identificaron al resto de los ocupantes e intervinieron a cuatro de ellos bolsitas de tusi. Por este motivo incoaron las actas correspondientes por tenencia de drogas.

Al no poder hacerse cargo del vehículo ninguno de los presentes, debido a que no se encontraban en condiciones, el conductor contactó con un conocido. Al constatar que tenía el carné en vigor, se le permitió ponerse al volante del mismo.