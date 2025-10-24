Pasa a disposición judicial el detenido por una brutal paliza a dos hombres en Magaluf

La Guardia Civil ha conducido esta mañana a disposición del juzgado de guardia de Palma al joven español de 18 años presuntamente implicado en una brutal paliza a dos personas el pasado 24 de agosto en Magaluf. Mientras, los agentes de Calvià mantienen la búsqueda de los otros dos implicados en la agresión. Las dos víctimas, una de ellas un vigilante de seguridad, se han recuperado de las graves lesiones que sufrieron.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 24 de agosto en la calle Greco de Magaluf. Tres jóvenes propinaron una brutal paliza a un hombre de 30 años y a un vigilante de seguridad de 54 que intentó evitar la agresión. El primero de ellos sufrió gravísimas lesiones que hicieron temer por su vida, mientras que al segundo le causaron también fracturas. Ambos fueron evacuados en estado grave al hospital de Son Espases, donde se recuperaron y pasado un tiempo recibieron el alta.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià abrió una investigación y finalmente ayer fue detenido uno de los tres sospechosos. Se trata de un joven español de 18 años que en el momento de los hechos se había fugado de es Pinaret, donde estaba interno por delitos cometidos cuando era menor de edad.

Los otros dos implicados han sido identificados y la Guardia Civil prosigue gestiones para arrestarles.

El detenido ha sido conducido esta mañana por la Guardia Civil a las dependencias judiciales de Vía Alemania de Palma, donde está previsto que se tome declaración en el juzgado de guardia. El joven, que al parecer ha manifestado que no intervino directamente y descarga la responsabilidad en los otros dos, podría ser acusado de un doble intento de homicidio.