Arranca el juicio contra tres acusados del asesinato de un bebé al que tiraron a un contenedor en Porto Cristo

Un jurado popular juzga a partir de hoy en la Audiencia Provincial de Palma a la madre y los tíos de una bebé que murió tras ser arrojada a un contenedor de basuras en Porto Cristo, en Manacor. La Fiscalía imputa a dos de ellos un delito de asesinato con la agravante de parentesco y reclama sendas penas de prisión permanente revisable. La tercera acusada está imputada por no evitar que arrojarán a la recién nacida al depósito y se enfrenta al pago de una simple multa de 5.400 euros por omisión del deber de socorro. La vista oral se prolongará hasta el próximo viernes, tras lo que los miembros del tribunal popular empezarán a deliberar.

En la sesión de hoy está previsto que, tras la elección de los miembros del jurado, la Fiscalía y los abogados defensores presenten sus informes iniciales en las que presentarán sus posiciones. A lo largo de la semana que viene declararán una treintena de testigos y peritos. Los tres procesados han pedido declarar en último lugar y lo harán, según el calendario establecido por la magistrada, el próximo viernes.

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023. La madre de la bebé, que estaba embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto y dio a luz en el interior de un coche en el que iba con su hermana y el marido de esta. Tras el parto, la madre le dio a la recién nacida a su cuñado y el hombre lo tiró a un contenedor en la calle Aterratge, en Porto Cristo, pese a que estaban muy cerca de un hospital. Tras deshacerse de la bebé, se fueron del lugar.

Nació viva

La recién nacida fue rescatada por agentes de la Policía Local gracias al aviso de un testigo. La llevaron rápidamente al hospital de Llevant, pero los médicos ya nada pudieron hacer por su vida. Los informes forenses confirmaron que la niña nació viva y murió a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria provocada por la falta de atención médica durante el parto y un traumatismo craneal producido al caer al suelo en el coche o al ser arrojada al interior del contenedor.

La Fiscalía sostiene que la madre y el tío de la niña eran "plenamente conscientes" de que estaba vida y la tiraron al contenedor para acabar con su vida o, al menos, asumiendo que iba morir. La tía, por su parte, no hizo nada para impedirlo pese a la crítica situación de la pequeña.

Los tres acusados fueron detenidos pocos días después. La madre y el tío ingresaron en prisión, pero quedaron en libertad bajo fianza unas semanas más tarde. En sus declaraciones judiciales durante la instrucción de la causa han argumentado que pensaban que la bebé estaba muerta, versión que según las fuentes consultadas por este diario mantendrán en el juicio.