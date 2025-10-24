El juez envía a prisión al detenido por la brutal agresión a un hombre y a un auxiliar de servicios de un hotel en Magaluf

El juez ha decretado el ingreso en prisión sin fianza al joven español de 18 daños detenido por dos presuntos delitos de intentos de homicidio tras la brutal agresión el pasado mes de agosto a un hombre y a un auxiliar de servicios que acudió en su ayuda en Magaluf. La Guardia Civil sostiene que uno de los supuestos compinches, de nacionalidad colombiana habría huido a su país.

Sobre las nueve de la mañana de este viernes, agentes de la Guardia Civil han conducido al joven detenido a los juzgados de Vía Alemania. El presunto autor del doble intento de homicidio en Magaluf, asistido por la abogada Martina Bauzà, ha comparecido ante el juez de guardia. No obstante el detenido ha admitido que se encontraba con los otros presuntos implicados en la doble agresión, pero ha negado su participación directa en ella. A continuación el juez de guardia ha dictado contra él un auto de ingreso en prisión sin fianza por un doble presunto intento de homicidio en Magaluf.

Los hechos por los que este joven ha sido detenido y posteriormente encarcelado se remontan al pasado 24 de agosto en la calle Greco de Magaluf. En concreto estos tuvieron lugar en la parte trasera de un hotel. Una violenta agresión tuvo lugar en este punto y dos hombres resultaron apaleados. En priincipio, los atacantes se habían abalanzado sobre una de las víctimas. Luego, un auxiliar de servicios de un hotel de la zona presenció la escena y acudió en su ayuda. Por este motivo este también fue brutalmente golpeado.

Numerosos testigos presenciaron la brutal agresión y alertaron de inmediato a los servicios de emergencias. De inmediato acudieron a este punto del concurrido núcleo turístico de Calvià tres ambulancias del Ib-salut y coches patrulla de la Policía Local de Calvià y de la Guardia Civil. Los facultativos constataron desde el primer momento la extrema gravedad de una de las víctimas. En concreto presentaba lesiones muy graves y su estado era crítico. La mayoría de los traumatismos los había sufrido en la cara y en la cabeza. Como consecuencia de la lluvia de golpes, este perdió abundante sangre. Acto seguido fue trasladado a Son Espases, donde quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Mientras que el otro también tenía lesiones graves y fue hospitalizado.

A raíz de estos hechos extremadamente violentos, investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil se encargaron del caso. El cerco se ha ido estrechando en torno a los sospechosos. En primera instancia revisaron las grabaciones de las numerosas cámaras de seguridad de la zona. También recabaron el testimonio de numerosos testigos de esta zona de Magaluf. Como consecuencia de estas indagaciones identificaron a los tres sospechosos. Las principales hipótesis que se barajaron entonces es que el ataque podría estar relacionado con un robo o con el tráfico de drogas.

Reconstrucción

Al reconstruir la secuencia de los hechos, los agentes averiguaron que en primer lugar una de las víctimas fue atacada. Mientras que la segunda, un auxiliar de servicios de un establecimiento hotelero de la zona, había presenciado la escena y decidió intervenir para poner fin a la agresión.

Uno de los implicados, el ahora encarcelado, era un joven de 18 años recién cumplidos y de nacionalidad española. En el momento de producirse los hechos se encontraba cumpliendo condena en el centro de menores de es Pinaret. Este ha sido detenido por su presunta participación en el violento ataque, aunque él lo ha negado. Mientras que otros de sus supuestos compinches, de nacionalidad colombiana, se sospecha que ha huido a su país. Las gestiones continúan para dar con el paradero de los otros dos implicados.