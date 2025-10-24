El joven precipitado en Son Gotleu llevaba 50 gramos de cocaína en la mochila
La Policía Nacional sigue investigando para determinar las circunstancias de la caída desde un quinto piso
El herido, brasileño de 22 años, permanece en estado muy graven en la UCI de Son Espases
El joven brasileño de 22 años que esta mañana ha sufrido gravísimas lesiones al caer desde un quinto piso en un edificio de Son Gotleu, en Palma, llevaba una mochila con unos cincuenta gramos de cocaína y fármacos para la disfunción eréctil. La Policía Nacional sigue investigando para determinar las circunstancias de la caída, de la que en principio no hay testigos.
El incidente ha ocurrido sobre las siete y media de la mañana, a la altura del número 62 de la calle Tomás Rullán, en la barriada palmesana de Son Gotleu, en Palma. La Policía Nacional ha recibido el aviso de que una persona había caído a la calle desde la azotea de un edificio de cinco pisos de altura. Cuando han llegado las dotaciones de emergencia han encontrado al joven con múltiples traumatismos. Una ambulancia lo ha trasladado al hospital de Son Espases, donde ha quedado ingresado en la UCI en estado muy grave.
Mientras tanto, la Policía ha iniciado una investigación para aclarar qué había ocurrido. Los agentes han examinado la mochila que llevaba y han encontrado en su interior unos cincuenta gramos de cocaína y fármacos contra la disfunción eréctil, lo que lleva a sospechar que el joven podía dedicarse al tráfico de droga. Los agentes siguen realizando gestiones para aclarar las circunstancias en las que se produjo la caída.
