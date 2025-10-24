Un joven brasileño, en estado grave al caer de un quinto piso en Son Gotleu, en Palma

Un joven brasileño de 22 años ha sido trasladado esta mañana en estado grave al hospital de Son Llàtzer tras caer del tejado de un edificio de Son Gotleu, en un quinto piso de altura. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar qué le ha sucedido, aunque los primeros indicios apuntan a un accidente.

Según informan fuentes policiales, la central del 091 ha recibido esta mañana, sobre las siete y media, el aviso de que una persona se había caído a la calle desde lo alto de un edificio en la calle Tomás Rullán, en la barriada palmesana de Son Gotleu. Al lugar se han desplazado dotaciones de la Policía y ambulancias del 061, que han prestado las primeras asistencias al herido.

La víctima es un joven de 22 años de nacionalidad brasileña y que habría caído desde un quinto piso de altura. Ha sido estabilizado por los equipos sanitarios y trasladado en estado grave al hospital de Son Llàtzer.

Mientras, la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar qué ha ocurrido. Los primeros indicios apuntan a que se habría tratado de un accidente.