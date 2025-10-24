Investigado por soltar cobayas en una finca de Menorca

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a un hombre de 41 años por un delito de introducción de especies foráneas en el medio natural deMenorca, al soltar ejemplares de cobaya en una finca de la Vall, en Ciutadella. La Guardia Civil insiste en el riesgo que supone introducir especies exóticas en el medio natural, y en especial en un lugar tan sensible como Menorca.

Los hechos se remontan al pasado viernes día 10 de octubre, cuando los agentes del Seprona de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de la presencia de cobayas en el medio natural en una finca de la zona de la Vall, (Ciutadella).

La patrulla del Seprona se desplazó al lugar para verificar la realidad de los hechos, pudiendo comprobar la presencia de estos animales, además de la instalación de bebederos y restos de pienso específico para estas especies, así como algunos sacos.

Los agentes iniciaron unas indagaciones e investigaciones para la localización de la persona o personas que estaban proporcionado alimento a las cobayas (Cavia Porcellus) (Cobayas) en el medio natural, hasta dar con el supuesto responsable de los hechos el pasado lunes 13 de octubre, tratándose de un vecino de la localidad.

Tras realizar una inspección en un terreno propiedad del investigado, se verificó la existencia en el lugar de gran cantidad de estos roedores, siendo idénticos a los que se encuentran en la finca de la Vall, donde obtuvieron evidencias e indicios suficientes que indicaban la autoría de los hechos mencionados. Además se encontró en su propiedad una jaula, la cual colocó el lacero municipal para la captura de estos roedores, que el investigado manifestó haber retirado del lugar de los hechos.

Una de las cobayas detectadas por la Guardia Civil. / Guardia Civil

Por ello, la Guardia Civil procedió el pasado miércoles 22 de octubre a la investigación del autor, por un delito tipificado en el artículo 333 del código penal, por la suelta de especies no autóctonas en el medio natural.

Estas prácticas pueden ocasionar un grave daño en el medio ambiente, dado que en concreto esta especie de roedor tiene un margen de cría muy elevado y puede causar daños en las especies vegetales y ocupar el nicho de especies autóctonas de la zona, pudiendo causar una posible desaparición o puesta en peligro de estas especies.