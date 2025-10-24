Detenido un joven por intentar matar a dos hombres en Magaluf

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años por su participación en la brutal agresión que sufrieron dos hombres de 30 y 54 años en Magaluf (Calvià) el pasado verano. El sospechoso, acusado de dos delitos de intento de homicidio, estaba interno en el centro de menores de es Pinaret y se había fugado cuando ocurrieron los hechos. Una de las víctimas recibió varias patadas en la cabeza e ingresó en Son Espases estado crítico. La otra es un vigilante de seguridad de un establecimiento de la zona que corrió en su auxilio y también fue atacado. La Policía Judicial sigue buscando a otros dos jóvenes por su participación en el ataque. El acusado ha admitido que estaba con ellos de fiesta aquella noche y que presenció la agresión, pero sostiene que no participó en ella, según han explicado fuentes próximas a la investigación. Está previsto que hoy sea puesto a disposición del juzgado de guardia.

Los hechos ocurrieron hacia las cinco y media de la madrugada del pasado 24 de agosto en la calle Greco de Magaluf, en la parte trasera de un hotel. Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencias de que dos hombres habían sido apaleados. Al lugar acudieron tres ambulancias del Ib-Salut y patrullas de la Policía Local de Calvià y la Guardia Civil. Los efectivos sanitarios comprobaron que una de las víctimas presentaba lesiones muy graves y su estado era crítico. Presentaba diversos traumatismos en la cara y en la cabeza, había perdido bastante sangre, y fue trasladado urgentemente a Son Espases, en cuya UCI quedó ingresado. El otro herido también presentaba heridas graves y tuvo que ser hospitalizado.

Cámaras de seguridad

La Policía Judicial de la Guardia Civil asumió la investigación, que tres meses después ha dado sus primeros frutos. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad de la zona y se entrevistaron con numerosos testigos para identificar a los agresores. Las pesquisas revelaron que eran tres jóvenes y apuntaron a un trapicheo de drogas o un robo como detonante de la brutal agresión. Los investigadores comprobaron que primero se produjo el ataque a una de las víctimas y que la otra, un vigilante de seguridad, había recibido diversos golpes cuando presenció la paliza y trató de ponerle fin.

Los agentes consiguieron identificar a uno de los sospechosos. Es un joven español de 18 años que cuando ocurrieron los hechos estaba cumpliendo condena en el centro de menores de es Pinaret por delitos cometidos durante su adolescencia. La Guardia Civil lo detuvo el miércoles como presunto autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa. En el interrogatorio, el joven señaló a los otros dos jóvenes como autores de las agresiones. Admitió que aquella noche se había fugado de es Pinaret y estaba con ellos cuando atacaron a las víctimas, pero negó haber participado. Los investigadores tienen previsto ponerlo hoy a disposición del juzgado de guardia de Palma, mientras siguen realizando gestiones para identificar y detener a los otros dos acusados.