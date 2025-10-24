Detenido en Palma un iraquí reclamado por la justicia alemana por numerosas estafas

La Policía Nacional ha arrestado en Palma a un ciudadano iraquí reclamado por la justicia alemana como presunto autor de diversas estafas por valor de 36.000 euros. Alemania había dictado una orden internacional de detención. Finalmente la Policía lo arrestó ayer, y hoy lo ha puesto a disposición judicial.

Sobre el hombre, un ciudadano iraquí, pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por la justicia alemana, en la que se solicitaba su arresto como presunto autor de al menos siete estafas. El individuo había solicitado préstamos a seis personas diferentes, por un valor de 25.000 euros, pero no devolvió el dinero. Además presuntamente suplantó la identidad de otra persona para realizar compras a través de internet, con lo que defraudó otros 11.000 euros.

La Policía Nacional recibió la OEDE dictada por la justicia alemana. Los agentes del Grupo de Delincuencia Internacional realizaron una investigación y ayer arrestaron al sospechoso, que hoy ha sido puesto a disposición judicial.