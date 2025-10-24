Detenido en Palma un iraquí reclamado por la justicia alemana por numerosas estafas
El hombre pidió préstamos por 25.000 euros que no devolvió y suplantó la identidad de otra persona para apropiarse de otros 11.000 euros
La Policía Nacional ha arrestado en Palma a un ciudadano iraquí reclamado por la justicia alemana como presunto autor de diversas estafas por valor de 36.000 euros. Alemania había dictado una orden internacional de detención. Finalmente la Policía lo arrestó ayer, y hoy lo ha puesto a disposición judicial.
Sobre el hombre, un ciudadano iraquí, pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por la justicia alemana, en la que se solicitaba su arresto como presunto autor de al menos siete estafas. El individuo había solicitado préstamos a seis personas diferentes, por un valor de 25.000 euros, pero no devolvió el dinero. Además presuntamente suplantó la identidad de otra persona para realizar compras a través de internet, con lo que defraudó otros 11.000 euros.
La Policía Nacional recibió la OEDE dictada por la justicia alemana. Los agentes del Grupo de Delincuencia Internacional realizaron una investigación y ayer arrestaron al sospechoso, que hoy ha sido puesto a disposición judicial.
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
- La directora del colegio de Palma donde se ha presentado un exalumno con un cuchillo: 'Fue un estudiante modélico
- Confinan a estudiantes en las aulas al irrumpir un exalumno armado con un cuchillo en un colegio de La Soledat
- Júlia Ojeda, vicepresidenta d'Alhora, tras denunciar un caso de discriminación lingüística en Palma: 'Estamos tan colonizados que tendemos a cambiar el catalán por el castellano automáticamente
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían
- El Govern confirma la presencia de la avispa oriental en Mallorca