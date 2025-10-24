Condenado por agredir a su hijo de 11 años por negarse a darle el móvil en Lloseta

Un hombre fue condenado ayer por agredir a su hijo, un niño de 11 años, por negarse a darle el teléfono móvil. El acusado reconoció en el juicio que forcejeó con el menor y le dio un golpe en la cabeza durante una discusión. Aceptó cumplir 57 días de trabajos comunitarios y una orden de alejamiento tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la madre de la víctima. El hombre ha indemnizado ya al pequeño con 240 euros para las lesiones leves que le causó.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 20 de febrero de 2024 en el domicilio del hombre, en Lloseta, donde el niño dormía algunas noches. Aquella mañana, padre e hijo se enzarzaron en una discusión porque el menor tardaba más de lo habitual en prepararse para ir al colegio, ya que estaba mirando su teléfono móvil. El hombre le recriminó que iban a llegar tarde y le exigió que le entregara el terminal. El niño se negó a dárselo y el acusado empezó a forcejear con él y acabó golpeándole en la cabeza. El niño sufrió lesiones leves en la cabeza y en las rodillas y su madre presentó una denuncia.

La Fiscalía imputó al hombre un delito de lesiones en el ámbito familiar y reclamó para él una condena de once meses de prisión y una indemnización de 240 euros para el pequeño. Ayer, antes del juicio, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad. El procesado había entregado ya el dinero y se le aplicó por tanto una atenuante de reparación del daño. La pena quedó finalmente fijada en 57 días de trabajos comunitarios y una orden de alejamiento del niño durante seis meses.