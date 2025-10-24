Un año de cárcel para un piloto de ralis por circular a toda velocidad por la carretera de sa Calobra y provocar un accidente

Un piloto de ralis aficionado fue condenado ayer a un año de prisión por circular a toda velocidad por la carretera de sa Calobra, en Escorca, y provocar un accidente de tráfico. El acusado iba al volante de un coche modificado para competir en carreras y acabó estrellándose contra una furgoneta en la que viajaban cuatro personas. No hubo heridos, pero los daños fueron cuantiosos.

En el juicio celebrado ayer en Palma, el acusado, que ha participado en diversas pruebas automovilísticas en los últimos años en Mallorca, se declaró autor de un delito de conducción temeraria. Además de la pena de prisión, que queda suspendida, se le retira el carné de conducir durante un año.

Velocidad excesiva

Los hechos ocurrieron a las ocho y media de la tarde del 30 de mayo de 2020. El procesado, que tenía entonces 25 años, conducía un Citroën Saxo por la carretera MA-2141 en dirección a sa Calobra. Lo hacía a una velocidad excesiva, ya que se trata de una vía estrecha en una zona de montaña y con poca visibilidad por la cantidad de curvas que hay. El coche carecía de asientos traseros y llevaba barras antivuelco.

A consecuencia del exceso de velocidad, en el kilómetro 7,5 de la carretera, tuvo que frenar bruscamente en una curva, perdió el control de su coche y chocó contra una furgoneta en la que viajaban cuatro personas. Todos resultaron ilesos, pero la furgoneta sufrió daños tasados en más de 4.000 euros.