Sorprenden a un jubilado en Palma con 135 carpetas de fotos y vídeos pedófilos

Un jubilado tenía en su ordenador 135 carpetas con fotografías y vídeos de contenido pedófilo. Una buena parte de este material compartía a través de las redes de intercambio de archivos de internet. Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes en Palma a este individuo por un presunto delito de corrupción de menores debido a la tenencia de estos archivos.

La operación contra la tenencia y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil ha concluido este jueves. La investigación partió del Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Palma. De hecho los agentes solicitaron la colaboración de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y del Grupo I de Protección al Meno de la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid.

Así, los investigadores tuvieron conocimiento de que se estaban compartiendo archivos pedófilos a través de las redes de intercambio de internet. En concreto se trataba de contenido de abuso sexual infantil. Actualmente. Esta es la forma más común de intercambiar este tipo de material. Estas redes de intercambio permite poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo. De hecho les permite compartir cualquier tipo de archivo. Puede tratarse de fotos y vídeos como de música, programas o documentos.

Localización del usuario

Después del correspondiente ciberpatrullaje, la información recabada sobre un usuario que compartía material pedófilo se localizó en Palma. Este se había dedicado a la descarga de numerosos archivos con este tipo de contenido. También se constata la existencia de varias conexiones en las que se monitorizan aproximadamente 152 direcciones con este material. Esto se había producido desde el año pasado hasta ahora.

Tras solicitar la correspondiente orden de entrada y registro en el domicilio del investigado, los agentes de la Policía Nacional han intervenido al sospechoso el ordenador de sobremesa. En la computadora se localizan dichos archivos, aunque no se ha llegado a contabilizar. Estos están repartidos en 135 carpetas. Por este motivo se está a la espera de su análisis. Los policías detuvieron el pasado martes a este individuo por un presunto delito de corrupción de menores. Acto seguido ha sido puesto a disposición judicial.