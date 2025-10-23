Juicio a cuatro alumnos del instituto de Andratx por atacar la casa de la directora

Cuatro alumnos del instituto Baltasar Porcel de Andratx serán juzgados por organizar y participar en un ataque en el domicilio de la directora del centro. Los acusados, que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos en 2023, supuestamente se concertaron a través de WhatsApp con otros chicos del municipio y lanzaron huevos y otros objetos en la fachada del inmueble. Provocaron daños valorados en más de 8.000 euros, según las tasaciones aportadas en el proceso judicial. La Fiscalía y la acusación particular reclaman que cada uno de ellos cumpla un año de trabajos comunitarios y paguen los destrozos. Aunque todos los implicados son ya mayores de edad, el juicio se celebrará en un juzgado de menores de Palma.

El ataque se produjo en la madrugada del 13 de mayo de 2023, de acuerdo con la denuncia presentada por la docente. Aquella noche, un nutrido grupo de adolescentes se reunió ante el domicilio de la directora del instituto y lanzaron diversos objetos, principalmente huevos, a la fachada. La mujer vio el ataque y pudo identificar a varios de los implicados, que eran alumnos del centro educativo que dirige. El ataque provocó daños en diversos elementos de la vivienda, que tuvieron que ser reparados y sometidos a una limpieza en profundidad.

Concertados en WhatsApp

La mujer presentó una denuncia por este episodio y la Policía Local de Andratx y la Guardia Civil realizaron diversas gestiones para identificar a los autores del ataque. La Fiscalía de menores abrió también diligencias y la investigación reveló que todo se había organizado a través de un grupo de WhatsApp en el que participaban numerosos adolescentes de Andratx. Pese a que el grupo que acudió a la vivienda de la mujer era muy numeroso, el proceso judicial se centró en cuatro de ellos, quienes al parecer habían ideado y planificado lo ocurrido.

Estos cuatro chicos, que ya son mayores de edad, están acusados de un delito de daños y se enfrentan a peticiones de 12 meses de tareas socioeducativas por parte de la Fiscalía y de la directora del instituto, que ejerce la acusación particular. Ambas partes reclaman además que indemnicen a la docente con los más de 8.000 euros que costó reparar los elementos dañados.

El ataque se produjo unos meses después de que la directora sufriera una campaña por parte de la ultraderecha política y mediática por la prohibición de colgar banderas en los espacios comunes del instituto durante la disputa del Mundial de Futbol de Qatar a finales de 2022, como también ocurrió el colegio La Salle de Palma. El diputado de VOX Jorge Campos llevó incluso el caso al Parlament.

El IES Baltasar Porcel vivió otra polémica en junio de 2024, durante la fiesta de graduación en la que se vetó la entrada de un alumno por querer pronunciar un discurso en contra de los docentes del centro. El caso tuvo una gran repercusión y el Ayuntamiento acabó cediendo un espacio municipal que que el joven, acompañado de un influencer y de otros 300 asistentes, pronunciase su discurso.. El evento contó con la participación de la alcaldesa Estefanía Gonzalvo (PP).