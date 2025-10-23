Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma

Las fuertes rachas de viento, asociadas a la borrasca Benjamín, han provocado más de una veintena de salidas de Bombers de Palma para retirar ramas caídas en la calzada en el centro de Palma y en la Playa de Palma. La circulación ha tenido que ser cortada en numerosos puntos debido a que la vegetación derribada sobre el asfalto.

Las principales salidas de Bombers de Palma se han centrado en la Playa de Palma y en el Centro de Ciutat. Las fuertes rachas de viento han arrancado ramas y las han lanzado sobre el asfalto. Bombers de Palma han realizado la mañana de este jueves una veintena de salidas relacionadas con el vendaval. Mientras, agentes de la Policía Local de Palma han tenido que desviar la circulación, debido a que determinadas calles han quedado intransitables.

Así, la calle Torcuato Luca de Tena ha quedado cerrada al tráfico sobre las diez de esta mañana debido a la caída de una rama de grandes dimensiones. Dotaciones de Bombers de Palma han acudido a retirar de la calzada los restos de la vegetación. De hecho han tenido que desplazar al lugar una autoescalera para cortar otras ramas que amenazaban con caer sobre el asfalto. Mientras tanto, agentes de la Policía Local de Palma se han encargado de regular el tráfico.

Calles cortadas

A primera hora de la mañana, sobre las ocho, otra rama de gran tamaño ha sido derribada por las fuertes rachas de viento y ha caído al asfalto a la altura del número 22 de la avenida de Argentina de Palma. Agentes de la Policía Local han desviado el tráfico en este punto mientras Bombers de Palma se encargaban de retirar de la calzada los restos de arbolado.

La Agencia Estatal de Meteorología de Baleares (AEMET) ya había hecho pública una alerta por la llegada de fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Benjamín. Algunas de estas se estimaba que podrían superar los 100 kilómetros por hora. En Palma se han registrado rachas de hasta 68 kilómetros por hora y en la Sierra de Alfabia han alcanzado 73 kilómetros por hora.