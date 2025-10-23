FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma
L.M.
Ver galería >
Bombers de Palma han realizado una veintena de salidas la mañana de este jueves para retirar la vegetación caída de la calzada
FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma
Bombers de Palma han realizado una veintena de salidas la mañana de este jueves para retirar la vegetación caída de la calzada
FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma
L.M.
Bombers de Palma han realizado una veintena de salidas la mañana de este jueves para retirar la vegetación caída de la calzada
FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma
L.M.
Bombers de Palma han realizado una veintena de salidas la mañana de este jueves para retirar la vegetación caída de la calzada
FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma
L.M.
Bombers de Palma han realizado una veintena de salidas la mañana de este jueves para retirar la vegetación caída de la calzada
FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma
L.M.
Bombers de Palma han realizado una veintena de salidas la mañana de este jueves para retirar la vegetación caída de la calzada
FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma
L.M.
Bombers de Palma han realizado una veintena de salidas la mañana de este jueves para retirar la vegetación caída de la calzada
FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma
L.M.
Bombers de Palma han realizado una veintena de salidas la mañana de este jueves para retirar la vegetación caída de la calzada