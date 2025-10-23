Síguenos en redes sociales:

4

FOTOS | Un conductor atraviesa la valla del aeropuerto de Palma y deja el vehículo abandonado cerca de las pistas

4

Un fuego destruye cuatro coches y cuatro motos en Llucjamor

8

El incendio en Manacor donde Bombers de Mallorca han salvado a 30 caballos

5

FOTOS | Rescatan a cuatro personas de una lancha hundida en Magaluf.

20

FOTOS | Dan por controlado el incendio de Andratx

6

Los detenidos en la operación Gambito de dama, ante el juez

24

FOTOS | Así ha sido la operación contra el narcotráfico y el crimen organizado en Son Banya

47

Nuevo incendio de cañas en s'Albufera de sa Pobla, con riesgo para las casas de la zona

3

Las imágenes del incendio provocado presuntamente por una mujer que iba a ser desahuciada

5

Un joven sufre una lesión medular al tirarse al mar en una zona poco profunda en Santa Ponça

4

Policía montada de la Playa de Palma

14

Homenaje a los fallecidos en la Playa de Palma

FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma

L.M.

Bombers de Palma han realizado una veintena de salidas la mañana de este jueves para retirar la vegetación caída de la calzada

FOTOS | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma

L.M.

L.M.

L.M.

L.M.

L.M.

L.M.

