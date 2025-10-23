Detienen a un ladrón por una veintena de robos en bares y restaurantes de Mallorca

Un ladrón perpetró una veintena de robos en diversos bares y restaurantes de Mallorca en apenas unas semanas. Los dueños de un establecimiento de Marratxí le sorprendieron de madrugada en su local, con el rostro cubierto con una capucha, y este emprendió la huida. Las pistas que aportaron los propietarios fueron determinantes para su detención. Agentes de ka Guardia Civil le han detenido como presunto autor de esta oleada de robos con fuerza en estos locales. Al ser puesto a disposición judicial, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional.

Las pesquisas las iniciaron agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Marratxí a raíz de un robo en un restaurante del municipio. Los dueños del establecimiento sorprendieron al delincuente en el interior del establecimiento a altas horas de la madrugada. Al ver descubierto, el malhechor emprendió la huida.

Posteriormente, los investigadores recibieron numerosas denuncias por diversos robos en bares y restaurantes de Mallorca. Entre las localidades donde perpetraron los robos se encontraban Palma, Marratxí, Pòrtol, Santa Eugènia, Santa Maria, Lloseta, Sineu, Inca, Binissalem, Valldemossa, Sóller, Llucmajor y Bunyola. También se vieron afectados polideportivos y campos de fútbol.

Agentes de ala Guardia Civil con el presunto autor de los robos en bares y restaurantes de Mallorca. / GUARDIA CIVIL

Mismo 'modus operandi'

El 'modus operandi' del ladrón coincidía en todos estos robos. El ladrón actuaba de noche a altas horas de la madrugada. El delincuente siempre iba encapuchado y portaba guantes. Utilizaba palancas, cizallas y destornilladores con los que forzaba los accesos de los establecimientos. Su principal botín era el dinero de la caja registradora y teléfonos móviles. Se calcula que sustrajo unos 15.000 euros, aunque los daños ascendieron a 20.000. Este malhechor era muy precavido y no dejaba apenas indicios. Además, siempre actuaba solo, con lo que dificultaba mucho la investigación.

Una vez que los investigadores del instituto armado lograron identificar al sospechoso, los agentes efectuaron la entrada y registro el miércoles en su domicilio de Son Gotleu. En el inmueble hallaron evidencias que le incriminaban en todos estos delitos. Al ser puesto a disposición judicial la tarde del mismo miércoles, el juez decretó su ingreso en prisión provisional.