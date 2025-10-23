Confinan a estudiantes en la aulas al irrumpir un exalumno armado con un cuchillo en un colegio de La Soledat

Un exalumno de 18 años ha irrumpido la mañana de este jueves armado con un cuchillo en un centro escolar del barrio palmesano de La Soledat. Los profesores han activado el protocolo establecido para estos casos y han encerrado a los estudiantes en las aulas mientras llamaban a los servicios de emergencia. Agentes de la Unidad de intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma le han reducido y le han detenido por un presunto delito de amenazas graves con arma blanca. Finalmente, el joven ha sido trasladado en una ambulancia a Son Llàtzer.

Los hechos se han producido sobre las nueve de la mañana de este jueves en un centro escolar de La Soledat, coincidiendo con la entrada de los alumnos. Un exalumno de 18 años, conocido por la dirección del centro por sus problemas sociales, acudió al despacho del director en busca de ayuda. Mientras los profesores hablaban con él, el joven ha comenzado a presentar un comportamiento errático. De hecho ha empezado a sufrir alucinaciones, por lo que han llamado a los facultativos del Ib-salut para que le atendieran, al sospechar que pudiera necesitar asistencia médica.

Cuando el personal sanitario se ha personado en el centro escolar. Cuando le prestaban atención, el exalumno ha sacado un cuchillo de gran tamaño. A continuación profirió amenazas contra los facultativos. Luego se encerró él solo en una de las dependencias del colegio.

Situación controlada

El incidente se ha producido cuando había padres y alumnos en las inmediaciones del colegio. De inmediato el profesorado activó el protocolo establecido para estos casos y han encerrado a los menores en las clases para garantizar su seguridad. Tras avisar a los servicios de emergencia, agentes de la Unidad de intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma han acudido con celeridad al centro escolar. Nada más llegar los agentes, el joven fue reducido la situación ha quedado controlada. El exalumno ha sido detenido por un presunto delito de amenazas graves con arma blanca y ha sido trasladado al hospital Son Llàtzer.