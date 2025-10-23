Dos accidentes provocan retenciones en la Vía de Cintura de Palma y la autopista de Inca
Dos accidentes leves han complicado este jueves la circulación en la Vía de Cintura de Palma y en la autopista de Inca (Ma-13).
Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), alrededor de las 08.30 horas se ha producido un accidente leve en la incorporación a la autopista de Andratx desde la Vía de Cintura, lo que ha provocado retenciones en esta vía desde la rotonda de Can Blau hasta Sa Teulera.
Antes, sobre las 07.30 horas, otro accidente leve en la autopista de Inca a la altura de Binissalem en sentido Palma ha provocado retenciones. Los vehículos han quedado ocupando el carril izquierdo pero ya han sido retirados.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- La joven argentina denunciada como desaparecida está bien: se ha presentado en la Jefatura de Policía
- La joven denunciada como desaparecida admite estar abochornada por la repercusión del caso tras presentarse en la Jefatura de Palma
- Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- El Duque de Ahumada, el buque más moderno de la Guardia Civil, podrá visitarse gratis en Palma este domingo