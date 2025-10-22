La Policía Nacional abre una investigación para localizar a la joven argentina desaparecida en Palma

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha recibido ya la denuncia a través del consulado argentino en Palma sobre la desaparición de Paola Mariana Lens, la joven italoargentina de 26 años cuyo rastro se perdió en Mallorca el pasado día 14, y están realizando gestiones para encontrarla. Los agentes han solicitado autorización judicial para rastrear los últimos movimientos de su teléfono móvil en un intento de ubicar sus últimas posiciones.

La familia de Paola ha denunciado que no tienen contacto con la joven desde el pasado día 14, poco después de su llegada a Mallorca para trabajar como niñera para una familia alemana en el marco de un programa de intercambio cultural. Su madre, Gabriela Protti, explica que la joven viajó de Argentina a Mallorca el pasado día 6. Durante los primeros días mantuvo frecuentes contactos, sobre todo a través de Whatsapp, con sus allegados. Sin embargo a partir del día 14 la comunicación se cortó abruptamente. Eliminó su cuenta de Whatsapp, dejó de contestar al teléfono y bloqueó sus contactos en redes sociales.

Paola Mariana Lens, desaparecida en Mallorca desde el 14 de octubre. / DM

Teléfono móvil

Alarmados por la falta de noticias, la familia de Paola presentaron una denuncia por la desaparición y han iniciado una campaña de búsqueda. Desde la Policía Nacional de Palma han confirmado hoy que han recibido la denuncia a través del consulado argentino y el Grupo de Homicidios ha iniciado una investigación para tratar de localizarla.

Los agentes han confirmado que la joven entró en territorio español y creen que llegó a Mallorca. Los agentes están realizando diferentes gestiones y se centran en el intento de ubicar los últimos movimientos de su teléfono móvil.

El caso de la joven desaparecida en Mallorca ha alcanzado una gran repercusión en Argentina.