Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional abre una investigación para localizar a la joven argentina desaparecida en Palma

Los agentes están rastreando los movimientos de su teléfono móvil desde que llegó a Mallorca

Paola Mariana Lens, la joven desaparecida.

Paola Mariana Lens, la joven desaparecida. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha recibido ya la denuncia a través del consulado argentino en Palma sobre la desaparición de Paola Mariana Lens, la joven italoargentina de 26 años cuyo rastro se perdió en Mallorca el pasado día 14, y están realizando gestiones para encontrarla. Los agentes han solicitado autorización judicial para rastrear los últimos movimientos de su teléfono móvil en un intento de ubicar sus últimas posiciones.

La familia de Paola ha denunciado que no tienen contacto con la joven desde el pasado día 14, poco después de su llegada a Mallorca para trabajar como niñera para una familia alemana en el marco de un programa de intercambio cultural. Su madre, Gabriela Protti, explica que la joven viajó de Argentina a Mallorca el pasado día 6. Durante los primeros días mantuvo frecuentes contactos, sobre todo a través de Whatsapp, con sus allegados. Sin embargo a partir del día 14 la comunicación se cortó abruptamente. Eliminó su cuenta de Whatsapp, dejó de contestar al teléfono y bloqueó sus contactos en redes sociales.

Paola Mariana Lens, desaparecida en Mallorca desde el 14 de octubre.

Paola Mariana Lens, desaparecida en Mallorca desde el 14 de octubre. / DM

Teléfono móvil

Alarmados por la falta de noticias, la familia de Paola presentaron una denuncia por la desaparición y han iniciado una campaña de búsqueda. Desde la Policía Nacional de Palma han confirmado hoy que han recibido la denuncia a través del consulado argentino y el Grupo de Homicidios ha iniciado una investigación para tratar de localizarla.

Los agentes han confirmado que la joven entró en territorio español y creen que llegó a Mallorca. Los agentes están realizando diferentes gestiones y se centran en el intento de ubicar los últimos movimientos de su teléfono móvil.

Noticias relacionadas y más

El caso de la joven desaparecida en Mallorca ha alcanzado una gran repercusión en Argentina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
  2. Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
  3. El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal
  4. Detectada por primera vez en Mallorca la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor
  5. Remontada a lo grande del Palma Futsal (11-6)
  6. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  7. La empresa que alquila pisos a turistas sin licencia en el centro de Palma: 'Si cerramos el edificio entrarían okupas
  8. El inspector Faustino Nogales es trasladado a la prisión de Estremera, en Madrid

La Policía Nacional abre una investigación para localizar a la joven argentina desaparecida en Palma

La Policía Nacional abre una investigación para localizar a la joven argentina desaparecida en Palma

Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana

Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana

Convocan una concentración en Palma tras la desaparición de una joven argentina

Convocan una concentración en Palma tras la desaparición de una joven argentina

Condenado a seis meses de prisión por la agresión sexual a una turista alemana en el ascensor de un hotel en Palma

Condenado a seis meses de prisión por la agresión sexual a una turista alemana en el ascensor de un hotel en Palma

La autora confesa del crimen de la maleta de Sineu sellará un acuerdo y aceptará 17 años de prisión

La autora confesa del crimen de la maleta de Sineu sellará un acuerdo y aceptará 17 años de prisión

Detenido un exhibicionista por masturbarse delante de menores cerca de un colegio de Palma

Detenido un exhibicionista por masturbarse delante de menores cerca de un colegio de Palma

Incendio en un taller de motos acuáticas de Alcúdia

Incendio en un taller de motos acuáticas de Alcúdia

Dos heridos en un accidente múltiple en la carretera de Manacor a Sant Llorenç

Dos heridos en un accidente múltiple en la carretera de Manacor a Sant Llorenç
Tracking Pixel Contents