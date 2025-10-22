La joven denunciada como desaparecida admite estar abochornada por la repercusión del caso tras presentarse en la Jefatura de Palma

Paola Mariana Lens, la joven italoargentina de 26 años cuya desaparición fue denunciada por su familia, ha confesado sentirse abochornada por la repercusión que había alcanzado su caso tras presentarse este mediodía acompañada de una amiga en la Jefatura de la Policía Nacional de Palma. Los agentes del Grupo de Homicidios, que ya habían iniciado una investigación, le han tomado declaración y han confirmado que está bien, por lo que todo ha quedado resuelto.

La familia de la joven, que viajó de Argentina a Mallorca el pasado día 6 para trabajar como niñera en casa de una familia alemana, no tenía contacto con ella desde el día 14. Ante la falta de respuesta a sus llamadas presentaron una denuncia en Argentina e impulsaron una campaña para tratar de localizarla, inquietos por la posibilidad de que le hubiera pasado algo malo. La Policía Nacional había recibido ayer la denuncia a través del consulado argentino y los agentes del Grupo de Homicidios habían iniciado ya gestiones para averiguar su paradero. El caso había alcanzado una gran repercusión, tanto en Mallorca como en Argentina.

Sin embargo, la joven se ha presentado este mediodía sobre la una, acompañada por una amiga, en la Jefatura de Policía de Palma. De inmediato ha sido conducida ante los agentes de Homicidios, a los que ha manifestado que se encontraba perfectamente. La joven se encontraba abrumada ante la repercusión del caso. De hecho, a esa misma hora se había convocado una concentración en el Parc de ses Estacions para pedir que se impulsara la investigación.

La Policía Nacional ha informado posteriormente que la joven se encuentra "en perfecto estado" y que "no se ha tratado de una desaparición forzosa". Añaden que Paola está viviendo con normalidad y "dispone de libertad deambulatoria como persona mayor de edad".