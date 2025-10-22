Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La joven argentina denunciada como desaparecida está bien: se ha presentado en la Jefatura de Policía

Paola Mariana Lens había dejado de comunicarse con sus familiares por voluntad propia

La joven se ha presentado esta mañana en la Jefatura de Policía.

La joven se ha presentado esta mañana en la Jefatura de Policía. / Guillem Bosch

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Paola Mariana Lens está bien y esta mañana se ha presentado en la Jefatura de Policía de Palma acompañada por una amiga. La joven, cuya desaparición había sido denunciada por su familia en Argentina después de que dejara de comunicarse con ellos, habría cortado estos contactos por voluntad propia.

La Policía Nacional, que había iniciado una investigación para localizar a la joven, ha confirmado esta mañana que Paola ha sido localizada por el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policia Nacional en perfecto estado. "No se ha tratado de una desaparición forzosa, todo lo contrario ha sido voluntaria". La Policía ha confirmado que está bien, "realizando su vida con normalidad disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad".

Al parecer la joven se ha visto sorprendida por la gran repercusión que ha tenido la noticia de su desaparición, por lo que ha acudido esta mañana a la Policía a aclarar su situación.

La denuncia por la desaparición de Paola, una joven de 26 años de nacionalidad argentina e italiana, había provocado una gran alarma, tanto en Mallorca como en Argentina. Según explicó su familia, habían perdido el contacto con ella desde el pasado día 14 y temían que le hubiera pasado algo malo.

