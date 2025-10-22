El fiscal reduce de seis a dos años la petición de prisión a un hombre con discapacidad intelectual por presuntos abusos sexuales

El fiscal ha rebajado este miércoles de seis a dos años la petición de prisión a un discapacitado intelectual por presuntos abusos sexuales con penetración a una joven con un agudo retraso mental en el domicilio de los padres de él en Palma, cuando estos estaban ausentes. También solicita para la víctima una indemnización de 30.000 euros de responsabilidad civil en concepto de daños morales. El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha determinado que la vista se celebrara a puerta cerrada.

Los hechos que se han juzgado este miércoles en la Audiencia de Palma tuvieron lugar sobre las diez de la mañana del 8 de septiembre de 2020 en el domicilio de los padres de él, cuando estos se encontraban ausentes. Entonces, el ahora acusado, presentaba una discapacidad mental del 33%- El fiscal reconoce en su escrito que esta le afectaba a "su capacidad cognitiva y volitiva moderadamente". Recibió la visita de una joven de 23 años, con un retraso mental del 55%. Ambos se habían conocido al coincidir en un centro. La chica, según precisa el ministerio público en su escrito de acusación, acudió al inmueble "en busca de consuelo". También precisa que esta se encontraba en un "estado anímico de fragilidad". Al parecer esto era debido a que había mantenido una discusión con sus padres y se había enfadado con ellos.

Ante esta circunstancia, el joven actuó "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos", según resalta la acusación pública. De hecho consiguió que la joven se quitara los pantalones. Ella le expresó su "reiterada negativa" a ir más allá, pero él hizo caso omiso. El ahora acusado le tocó los pechos a la chica, frotó su pene contra el ano de ella y la penetró vaginalmente. Esto provocó que la víctima sufriera "disgusto y desazón" por lo ocurrido. El encausado prosiguió, le metió el pene en la boca y eyaculó. Como consecuencia de este episodio sufrido, la víctima tuvo que ser asistida por la Unidad de Tratamiento de Abusos Sexuales Infantiles (UTASI) del Consell de Mallorca.

Petición de absolución

Las partes no han alcanzado ningún acuerdo de conformidad. No obstante al término de la vista, el fiscal rebajó de seis a dos años de prisión para el procesado. Mientras que el abogado defensor del procesado, representado por el abogado Fernando Mateas, ha solicitado su libre absolución atendiendo al elevado grado de discapacidad intelectual del procesado en el momento en el que ocurrieron los hechos.