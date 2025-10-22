Detenido por tener a su madre anciana sin comida y en pésimas condiciones en Manacor

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Manacor a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos habituales a su madre, una mujer de edad avanzada y persona en situación de vulnerabilidad, que se encontraba desatendida en su domicilio. La anciana vivía rodeada de basura y heces, y no tenía alimentos en la nevera. Su hijo se quedaba con el dinero de su pensión.

La investigación se inició gracias a la intervención de una trabajadora familiar que acudía al domicilio habitualmente para comprobar la situación de una mujer de edad avanzada. La trabajadora comprobó que la situación había empeorado dando la voz de alarma a la institución pública que gestiona la dependencia de personas vulnerables. A partir de ese momento la institución pública comunicó los hechos a la Policía Nacional por si pudieran ser constitutivos de delito.

Los agentes de UFAM de la Policía Nacional se desplazaron hasta la vivienda situada en el municipio de Manacor para hablar con la mujer y comprobar las condiciones en las que se encontraba.

La casa tenía una gran candidad de basura acumulada, además de heces y orines de animales. Había habitaciones con presencia de manchas de humedad y moho. La cocina estaba llena de platos y enseres sucios apilados y nada absolutamente en la nevera.

Los agentes averiguaron como el hijo tenía acceso a la cuenta bancaria de su madre y se quedaba con el dinero de su pensión, llevando a cabo diversas gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.

Se comprobó finalmente que el grado de inanición de la anciana era muy elevado, el estado de los perros que se encontraban en la vivienda era pésimo, -no tenían chip ni cartilla veterinaria alguna-, extrañando a los investigadores que se hubiese llegado a este punto.

En vista de los hechos se procedió a la detención del hijo como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La madre quedó a cargo de los servicios sociales.

El detenido pasó a disposición judicial donde el Juez de Instrucción en funciones de Guardia decretó a instancias de Fiscalía una orden de alejamiento al detenido, con la prohibición expresa de acercarse al domicilio de su madre.

La unidad cívica de la Policía Local de Manacor gestionó la retirada de los perros del domicilio.