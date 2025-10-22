Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocan una concentración en Palma tras la desaparición de una joven argentina

El consulado ha puesto la información de la que dispone en manos de la Policía, que ha abierto una investigación

Mariana Paola Lens, la joven desaparecida en Mallorca

EP

Argentinos residentes en Mallorca han convocado una concentración en Palma tras la desaparición de Mariana Paola Lens, una joven del país sudamericano desaparecida desde el pasado 14 de octubre.

El colectivo, a través de sus redes sociales, ha informado de que la movilización tendrá lugar a las 13.00 horas de este miércoles en el parque de Ses Estacions.

Fuentes del consulado de la República Argentina en Palma han informado que se ha dado aviso de la de desaparición de la joven a las autoridades baleares, que están buscándola.

La Policía Nacional, que ha recibido la citada información, ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición, han indicado fuentes policiales.

Por el momento no se ha presentado una denuncia policial por la desaparición, ya que para ello la familia, residente en Argentina, debería desplazarse hasta Palma.

Siete días sin noticias de Paola

La joven viajó desde Buenos Aires hasta Palma el pasado 6 de octubre para trabajar como niñera en una familia alemana. Sin embargo, desde hace siete días su familia no sabe absolutamente nada de ella.

La madre de la joven se ha mostrado preocupada por la desaparición y ha pedido ayuda a las autoridades para encontrarla. Desde el consulado mantienen contacto directo con los familiares.

La comunidad argentina en Mallorca ha pedido colaboración y llamar al +54 91158232371 o a la Policía Nacional (091) en caso de tener información sobre el paradero de la joven.

