Una conductora se asusta por una araña y se estrella contra un coche y tres motos aparcadas en Palma
La mujer, de 72 años, explicó a la Policía Local que había dado un volantazo por culpa del arácnido
Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) intervinieron el pasado martes por la tarde en un accidente múltiple provocado al parecer por una araña en la calle Joan Miró. Un coche se estrelló contra otro turismo y tres motos que estaban estacionadas, que sufrieron grandes daños. La conductora, una mujer de 72 años que salió ilesa, explicó a los agentes que se había asustado al ver el arácnido en el interior del coche y dio un volantazo que le hizo perder el control del vehículo.
El accidente ocurrió el pasado martes por la tarde en la calle Joan Miró, en la barriada de Porto Pi, en Palma.
Tras tener conocimiento del siniestro, una patrulla de la Policía Local se desplazó al lugar, donde un turismo había colisionado contra otro coche y tres motocicicletas que se encontraban correctamente estacionados.
La conductora del vehículo causante, una mujer española de 72 años, manifestó a los agentes que el accidente se había producido de forma fortuita. Según su versión, la presencia repentina de una araña en el interior del coche la asustó, lo que provocó que diera un brusco volantazo, perdiera el control del vehículo e impactara contra los demás vehículos.
La Unidad de Vehículos de Accidentes se hizo cargo del atestado de tráfico e inició las gestiones para localizar a los propietarios de los vehículos estacionados afectados, a fin de que puedan reclamar los daños a sus compañías aseguradoras.
