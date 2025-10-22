Condenado a seis meses de prisión por la agresión sexual a una turista alemana en el ascensor de un hotel en Palma

Un hombre de 54 años, de nacionalidad belga, ha sido condenado este martes en los juzgados de Vía Alemania a seis meses de prisión por la agresión sexual a una turista alemana en el ascensor de un hotel de Palma. El sujeto le manoseó los pechos y los glúteos a la víctima. Antes del juicio, el acusado ha consignado en juzgado 6.000 euros de responsabilidad civil por los daños morales. Tras un acuerdo de conformidad con el fiscal, la petición de pena se ha rebajado de dos años y medio a estos seis meses. Se han apreciado las atenuantes de reparación del daño y de embriaguez. La sentencia también le prohíbe aproximarse a la víctima a menos de 300 metros y comunicarse con ella durante tres años.

Los hechos que se han juzgado este martes en un juzgado de Vía Alemania tuvieron lugar sobre las cuatro de la madrugada del 30 de octubre de 2023 en el ascensor de un hotel de la calle Missió de San Diego de Palma. Un hombre de 54 años, de nacionalidad belga, coincidió en el elevador con una turista alemana. "Con ánimo libidinoso", según recoge el fiscal en su escrito, le tocó los pechos y las nalgas a la víctima sin su consentimiento. Mientras tanto le decía "qué tetas más grandes tienes".

Conformidad

En un principio, el fiscal solicitaba para el procesado una pena de dos años y medio de prisión por un presunto delito de agresión sexual. También reclamaba que indemnizara a la víctima con la suma de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales que le había causado. Antes de la celebración del juicio, el acusado consignó en el juzgado dicha cantidad para cubrirlo. No obstante las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad y se rebajó a 4.500 euros. También la petición de prisión se redujo de dos años y medo a seis meses. Su ingreso en prisión ha quedado en suspenso.