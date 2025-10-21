El inspector Faustino Nogales es trasladado a la prisión de Estremera, en Madrid

El inspector de Policía Faustino Nogales, en prisión preventiva desde el pasado 14 de agosto por su presunta implicación en una vasta red de narcotráfico y blanqueo de capitales, fue trasladado ayer a la prisión de Estremera, en Madrid, a petición de sus abogados. Nogales llevaba más de dos meses en el módulo de ingresos de la cárcel de Palma, en condiciones de aislamiento casi total y con solo media hora de salida al patio al día, para evitar su contacto con otros internos, lo que le ha causado un grave deterioro físico y psicológico. El juzgado que instruye el caso ha aceptado la petición de su defensa de trasladarle a un centro penitenciario que cuente con un módulo especial para policías, y la cárcel de Estremera-Madrid VII ha sido la elegida.

El centro penitenciario de Palma no cuenta con un módulo destinado a policías y otros funcionarios, denominado FIES 4. Esta situación obligó a mantener a Nogales interno en el módulo de ingresos desde el pasado 14 de agosto, cuando el juzgado decretó su ingreso en prisión preventiva. De esta manera se buscaba protegerle al evitar que el oficial pudiera coincidir con el restos de internos de la prisión, incluidos algunos a los que habría detenido él mismo.

Sin embargo, en la práctica lo que ha supuesto es que el inspector de Policía ha pasado más de dos meses en una situación de aislamiento casi total, sin apenas contacto con otras personas. Pasaba 22 horas al día encerrado en su celda y solo disfrutaba de media hora de patio al día y de 45 minutos de contacto telefónico con su familia.

Su defensa planteó que se trataba de una medida muy drástica para una persona que está acusada de los delitos de revelación de secretos y cohecho, y que su prolongación en el tiempo le ha provocado un grave deterioro físico y psicológico, por lo que se solicitó su traslado a un centro penitenciario que contara con un módulo especial para policías (FIES 4). Finalmente, el titular del juzgado de instrucción número 7, que se encarga del caso, ha autorizado el traslado a la prisión de Estremera, en Madrid, que se hizo efectiva ayer.

El inspector Faustino Nogales, que durante años dirigió uno de los grupos antidroga de la Policía Nacional, fue arrestado el pasado 11 de agosto en la primera fase de la operación Primo-Manso-Enroque-Bal, consecuencia de una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, contra una organización presuntamente dedicada a la introducción de grandes partidas de droga y el blanqueo de los beneficios con la compra de hoteles y otros inmuebles.