Incendio en un taller de motos acuáticas de Alcúdia
Los trabajadores han podido salir al exterior ilesos, pero el fuego ha provocado grandes desperfectos en el establecimiento
Un incendio declarado esta mañana en el taller de una tienda de motos acuáticas de Alcúdia ha provocado grandes desperfectos en el establecimiento, aunque los trabajadores han podido salir ilesos al exterior. Al lugar han acudido rápidamente dotaciones de la Policía Local y los Bombers de Mallorca, que han cortado las calles colindantes y han sofocado el fuego.
Según informan fuentes de la Policía Local de Alcúdia, el fuego se ha declarado sobre las once menos diez de la mañana en un taller instalado en el sótano de una tienda de motos acuáticas ubicada en la calle Xesc Forteza, en la entrada de la ciudad. El incendio se ha extendido rápidamente por el sótano, donde había productos inflamables y ha ocasionado una gran humareda. Los trabajadores que había en el local han salido rápidamente al exterior por sus propios medios y no han sufrido daños.
Las patrullas de la Policía Local han cortado el tráfico en las calles aledañas para facilitar el acceso de los bomberos y evitar accidentes. Dotaciones de los Bombers del parque de Alcúdia han logrado sofocar las llamas en poco más de media hora, pero todo el establecimiento ha quedado inundado de humo, por lo que siguen trabajando para ventilar el local.
