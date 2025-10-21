Dos heridos en un accidente múltiple en la carretera de Manacor a Sant Llorenç
En el siniestro se han visto implicados un camión, una furgoneta y un turismo
Dos personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente en el que se han visto implicados un camión, una furgoneta y un turismo este mediodía en la carretera de Manacor a Sant Llorenç.
Según informan fuentes de los Bombers de Mallorca, el accidente ha ocurrido a la una y media del mediodía. Inicialmente han sido movilizados ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el interior de los vehículos y que se hubiera producido una fuga de combustible en los vehículos. Al lugar se han desplazado con urgencia dotaciones de los Bombers de los parques de Manacor y Felanitx, así como ambulancias del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.
Una vez en el lugar los bomberos han comprobado que no había ningún atrapado. El siniestro se ha saldado con dos heridos leves, aunque los vehículos han sufrido grandes daños. Tampoco se ha vertido combustible. El líquido que salía el camión era AdBlue, un aditivo obligatorio para estos vehículos.
La carretera ha tenido que ser cortada mientras actuaban los servicios de emergencia.
